Zidane show! Sombreri dribbling e gol da fenomeno | il francese si diverte così

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zidane a 53 anni è ancora un fenomeno. Durante  un match organizzato da Adidas in Cina, il talento francese ha incantato tutti con i suoi dribbling e le sue giocate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Zidane show! Sombreri, dribbling e gol da fenomeno: il francese si diverte così

