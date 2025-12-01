Zhegrova e Joao Mario usciti dai radar | Spalletti spiega la situazione e come intende utilizzarli d’ora in avanti

Zhegrova e Joao Mario usciti dai radar: Spalletti spiega come intende utilizzarli d'ora in avanti. Le parole del tecnico della Juventus. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Così sull'utilizzo di Zhegrova e Joao Mario. ZHEGROVA E JOAO MARIO – «È un po' che non si utilizzano. Zhegrova viene fuori da un infortunio lungo ed è un calciatore che è una miccia accesa. Quando parte può esploderti da un momento all'altro, palla al piede. Ha l'estro di non sai cosa possa tirarti fuori da un momento all'altro. Ma spesso si parla di questo calcio confrontandolo con quello prima dicendo che i numeri 10 son scomparsi.

Joao Mario pronto all'esordio con la Juve: "Colpito dalla grandezza di questo club" - Joao Mario, arrivato a titolo definitivo dal Porto il giorno del raduno del 24 luglio, ha avuto tutta la preparazione estiva di tempo per conoscere i nuovi compagni di squadra e Igor Tudor, comprese ...

Calcio: Juve ufficializza Joao Mario, contratto fino al 2030 - La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Joao Mario a titolo definitivo, il portoghese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

