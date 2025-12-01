Zest SpA concluso il periodo di offerta in opzione dell' aumento di capitale

Zest S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (la “Società” o l’“Emittente”) – rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) destinato agli azionisti Zest delle massime n. 37.373.710 nuove azioni (le "Nuove Azioni"), rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 28 ottobre 2025 dall'Assemblea degli azionisti della Società, con termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2025 (l'"Aumento di Capitale"). Decorso il periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Offerta"), iniziato in data 10 novembre 2025 e conclusosi in data odierna, 27 novembre 2025, sono stati esercitati n. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zest S.p.A., concluso il periodo di offerta in opzione dell'aumento di capitale