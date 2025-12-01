Zelensky insiste | Voglio discutere con Trump su alcune questioni chiave La Russia non deve esser ricompensata

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, vuole incontrare Donald Trump per discutere con lui delle «questioni chiave» del piano americano che dovrebbe mettere fine alla guerra con la Russia, definendole «abbastanza difficili». « Noi speriamo in una conversazione con il presidente degli Stati Uniti sulle questioni chiave che sono abbastanza difficili », ha detto Zelensky, parlando all’Eliseo dopo l’incontro con Emmanuel Macron. Il nodo della proposta è ancora lo stesso: il tema dei territori ucraini occupati dalla Russia. Per Macron «la Russia, deve fermare l’aggressione. Non ha dato alcun segnale». 🔗 Leggi su Open.online