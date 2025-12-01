Volodymyr Zelensky ha dichiarato a Parigi che i negoziati per la pace in Ucraina non potranno avanzare senza la partecipazione europea, mentre la “Coalizione dei volenterosi” ha completato il lavoro sulle garanzie di sicurezza e si prepara a discuterle con Washington nei prossimi giorni. Il presidente ucraino ha tenuto una conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron all’Eliseo al termine di una visita di Stato che arriva a soli 15 giorni dall’ultima e in una settimana definita “cruciale” dalla diplomazia europea. Zelensky ha ribadito che la Russia “deve porre fine a questa guerra che ha iniziato” e ha sottolineato la necessità di “preservare l’indipendenza dell’Ucraina” attraverso garanzie concrete. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Zelensky: Europa vitale per la pace in Ucraina. Macron alza la pressione su Mosca