Accordo di pace Ucraina-Russia cercasi. All’indomani degli incontri in Florida tra le delegazioni Usa e di Kiev, Volodymyr Zelensky, da Parigi, ha ribadito che la pace deve “ diventare veramente duratura”. Il presidente ucraino ha avvertito che, nel negoziato sul piano americano, non deve emergere alcun elemento che Mosca possa interpretare come una ricompensa per l’invasione del 2022. “Per garantire una sicurezza reale, dobbiamo assicurarci che la Russia non percepisca nulla che possa interpretare come una ricompensa per questa guerra”. Così Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zelensky da Parigi: “Nessuna ricompensa a Mosca”. Meloni: “La Russia dia un contributo fattivo”