Zelensky da Parigi | Nessuna ricompensa a Mosca Meloni | La Russia dia un contributo fattivo

Secoloditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accordo di pace Ucraina-Russia cercasi. All’indomani degli incontri in Florida tra le delegazioni Usa e di Kiev, Volodymyr Zelensky, da Parigi, ha ribadito che la pace deve “ diventare veramente duratura”. Il presidente ucraino ha avvertito che, nel negoziato sul piano americano, non deve emergere alcun elemento che Mosca possa interpretare come una ricompensa per l’invasione del 2022. “Per garantire una sicurezza reale, dobbiamo assicurarci che la Russia non percepisca nulla che possa interpretare come una ricompensa per questa guerra”. Così  Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta  con Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

zelensky da parigi nessuna ricompensa a mosca meloni la russia dia un contributo fattivo

© Secoloditalia.it - Zelensky da Parigi: “Nessuna ricompensa a Mosca”. Meloni: “La Russia dia un contributo fattivo”

Scopri altri approfondimenti

zelensky parigi nessuna ricompensaNessuna concessione senza Kyiv, nessuna trattativa senza i volenterosi. Zelensky vede Macron - La questione dei territori “è la più difficile” nei negoziati di pace per mettere fine alla guerra, ha detto ieri il presidente ucraino nella sua decima visita a Parigi dall’invasione russa. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Parigi Nessuna Ricompensa