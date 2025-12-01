Zelensky da Parigi | Nessuna ricompensa a Mosca Meloni | La Russia dia un contributo fattivo
Accordo di pace Ucraina-Russia cercasi. All’indomani degli incontri in Florida tra le delegazioni Usa e di Kiev, Volodymyr Zelensky, da Parigi, ha ribadito che la pace deve “ diventare veramente duratura”. Il presidente ucraino ha avvertito che, nel negoziato sul piano americano, non deve emergere alcun elemento che Mosca possa interpretare come una ricompensa per l’invasione del 2022. “Per garantire una sicurezza reale, dobbiamo assicurarci che la Russia non percepisca nulla che possa interpretare come una ricompensa per questa guerra”. Così Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Zelensky e Macron, riuniti a Parigi, hanno tenuto una teleconferenza "sui risultati delle conversazioni in Florida" con l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky oggi atteso a Parigi da Macron – La diretta. #lapresse #macron #Zelenskyy Segui qui : lapresse.it/esteri/2025/12… Vai su X
Nessuna concessione senza Kyiv, nessuna trattativa senza i volenterosi. Zelensky vede Macron - La questione dei territori “è la più difficile” nei negoziati di pace per mettere fine alla guerra, ha detto ieri il presidente ucraino nella sua decima visita a Parigi dall’invasione russa. ilfoglio.it scrive