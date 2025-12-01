Zelensky da Macron | lo stop sia di Mosca
18.00 "Mentre parliamo di pace,la Russia continua a uccidere e distruggere. Questo è un insulto al diritto e un ostacolo alla pace. La Russia non ha dato alcun segnale di volere la pace".Così Macron dopo l'incontro con Zelensky all'Eliseo "Noi proviamo a concludere questa guerra con tutte le nostre forze e di terminarla in maniera degna", ha detto il leader ucraino, chiedendo garanzie di sicurezza "solide"."La Russia deve porre fine a questa guerra.E'la sua guerra e deve mettere il punto finale".La questione territoriale è spinosa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
