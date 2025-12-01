Zelensky da Macron chiamata tra leader

17.30 Zelensky e Macron all'Eliseo per discutere della situazione in Ucraina. Chiamata in videoconferenza con il premier Gb Starmer e gli altri leader europei, tra cui la premier, Giorgia Meloni, secondo la quale la convergenza Usa-Ue è importante per la pace in Ucraina.Coinvolti i negoziatori di Usa e Kiev, Witkoff e Umerov, in Florida per colloqui. "Durante le nostre conversazioni,il focus principale è stato sulle trattative per porre fine alla guerra e sulle garanzie di sicurezza", riferisce Zelenky che domani sarà in visita in Irlanda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

