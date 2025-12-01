Zelensky | bene i colloqui a Miami

7.45 Positivo il bilancio del presidente ucraino sui colloqui Usa-Kiev a Miami. "Costruttivi, tutte le questioni sono state discusse apertamente e con l' obiettivo di garantire sovranità e interessi nazionali dell'Ucraina",ha detto, per poi ringraziare Usa e Trump. Oggi Zelensky è a Parigi dall'omologo Macron, nella decima visita dall'inizio del conflitto. Parleranno, dice l'Eliseo, di situazione e condizioni per una pace giusta e duratura, sulla base dei tavoli con Usa e in stretta consultazione con i partner europei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it