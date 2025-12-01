Zelensky a Parigi incontrerà Macron

3.39 Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto dal suo omologo francese Emmanuel Macron. E' la decima visita del leader ucraino in Francia dall'inizio del conflitto con la Russia, nel febbraio 2022. Secondo la presidenza francese, Macron e Zelensky "discuteranno la situazione e le condizioni per una pace giusta e duratura, basandosi sui colloqui di Ginevra e sul piano americano, e in stretta consultazione con i nostri partner europei". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it