"Nei momenti di gioia, con te canterà, e se piangi le lacrime cancellerà. E se faremo la Pace lo capirà, attraverso i confini la soffierà. E bandiere di cento colori in un cielo azzurro cullerà": l’inno alla pace Ci pensa il vento (testo di Francesco Marruncheddu, Lodovico Saccol; musica di Lodovico Saccol) cantato da Emma, 9 anni, di Monza, ha vinto la 68ª edizione dello Zecchino d’Oro che si è conclusa ieri sera all’ Antoniano di Bologna con la diretta su Raiuno e RaiPlay condotta da Carlo Conti, direttore artistico dell’evento. A scegliere il brano vincitore è stata una giuria di bambini e una di grandi, per la finale composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, dal professor Vincenzo Schettini e dai conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zecchino d’Oro. Piccole grandi voci per un inno di pace