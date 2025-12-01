Zecchino d’Oro 2025 vince Emma Dakoli con ‘Ci pensa il vento’ | temi ospiti e trionfo della solidarietà

Chi è la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2025. La voce limpida e intensa della piccola Emma Dakoli, 9 anni, di Monza, ha conquistato pubblico e giuria: la canzone “ Ci pensa il vento ”, scritta da Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol e musicata dallo stesso Saccol, ha vinto la 68ª edizione dello Zecchino d’Oro. Una finale emozionante in diretta dall’Antoniano di Bologna, trasmessa su Rai1 e RaiPlay e guidata da Carlo Conti, che da anni cura anche la direzione artistica del programma. Il podio. A decretare la vittoria è stato un sistema congiunto di votazioni: la giuria dei bambini, affiancata da quella degli adulti, composta per la finale da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nei ruoli affettuosamente iconici di Mago Zurlì e Richetto, dal professore Vincenzo Schettini e dai conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

