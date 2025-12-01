Zecchino d’oro 2025 la scoperta sulla vincitrice | di chi si tratta
News tv. – C’è un momento, ogni anno, in cui la musica dei bambini riesce a diventare un piccolo rito collettivo. È quando lo Zecchino d’Oro accende le luci dello studio dell’Antoniano e porta sul palco la spontaneità, il talento e quel pizzico di meraviglia che solo i più piccoli sanno regalare. L’edizione 2025 non ha fatto eccezione: tra brani in gara, ospiti, votazioni e messaggi di pace, la serata finale ha consegnato al pubblico un mix perfetto tra gioco e profondità, confermando lo storico festival come uno degli appuntamenti più amati della tv italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it
