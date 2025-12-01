Zecchino D’Oro 2025 ecco la canzone vincitrice

La canzone vincitrice del 68° Festival dello Zecchino D’Oro è Ci pensa il vento, il video. La canzone vincitrice del 68° Festival dello Zecchino D’Oro è Ci pensa il vento (Testo di Francesco Marruncheddu, Lodovico Saccol – Musica di Lodovico Saccol). Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda in diretta su Rai1 e RaiPlay questo pomeriggio, condotta da Direttore Artistico Carlo Conti. A dar voce alla canzone, sul palco dell’Antoniano di Bologna, Emma (9 anni, Monza), accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini. Tematiche del brano la speranza e la pace. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Zecchino D’Oro 2025, ecco la canzone vincitrice

