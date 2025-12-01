Zazzaroni | Bielsa dice che la sconfitta è una morte apparente ecco Conte è come lui

Ilnapolista.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre vittorie consecutive per scacciare via la crisi e tante voci riguardanti un presunto scollamento tra Antonio Conte e la squadra. Di questo e altro ancora ha parlato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli. Zazzaroni: «La squadra del Napoli è totalmente con l’allenatore». «Una partita molto matura da parte del Napoli», ha esordito Zazzaroni analizzando il successo degli azzurri contro la Roma. «Difensivamente ha giocato benissimo: molto bene Buongiorno e Rrahmani, bene anche Di Lorenzo. Poi quando c’è da fare contropiede con Neres e Lang si va a nozze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zazzaroni: «Bielsa dice che la sconfitta è una morte apparente, ecco Conte è come lui»

