Zampognari tradizione salernitana | storia e leggenda

Zampognari tradizione salernitana, il suono che apre il periodo natalizio e custodisce secoli di storia popolare. Con l'arrivo di dicembre, il cuore della zampognari tradizione salernitana torna a risuonare nelle strade della città. La novena dell'Immacolata, eseguita dagli zampognari che percorrono vicoli e piazze, segna da sempre l'inizio simbolico del periodo natalizio. Lo strumento, riconoscibile per la presenza di più canne sonore e per il timbro caldo e avvolgente, rappresenta uno degli elementi più antichi della musica popolare dell'Italia centro-meridionale. Per approfondire la storia di questo strumento è possibile consultare il portale dell' Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi.

La tradizione degli zampognari continua a tramandarsi di generazione in generazione: i loro passi lenti attraversano vicoli e piazze, mentre le dolci note delle zampogne si diffondono nell'aria fredda d'inverno. Quei suoni antichi avvolgono chi ascolta, riportan

