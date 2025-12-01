Zack snyder svela immagine esclusiva di henry cavill come superman
lo stato attuale del DC extended universe e i progetti futuri di zack snyder. Negli ultimi anni si assiste a un rinnovato interesse intorno alle produzioni che hanno caratterizzato l’ universo cinematografico DC, in particolare alle attività del regista Zack Snyder. Con un passato che ha segnato l’inizio di un’epoca per il franchise, Snyder continua a condividere contenuti inediti e aggiornamenti sui propri social media, alimentando il sussurro di un possibile ritorno del snyderverse. L’attenzione si concentra anche sulle modalità attraverso le quali il regista si sta rapportando con i fan, proponendo uno sguardo dietro le quinte e sui progetti più ambiziosi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Zack Snyder ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto inedita di Henry Cavill nei panni di Clark Kent insieme ad Amy Adams come Lois Lane scattata sul set del cinecomic DC #ManOfSteel (2013). - facebook.com Vai su Facebook
Rebel Moon di Zack Snyder svela il trailer del nuovo prequel su Nemesis - Dopo i primi due film su Netflix, Rebel Moon è di ritorno con una nuova storia prequel dedicata a Nemesis: ecco il trailer che anticipa il debutto dei fumetti. comingsoon.it scrive
Zack Snyder: prima occhiata al nuovo film ambientato in Amazzonia, The Last Photograph - Il regista ha pubblicato un'immagine che mostra il dietro le quinte del suo nuovo film ambientato nella foresta amazzonica, con la prima occhiata al protagonista della storia Dopo il pesante flop di ... Lo riporta movieplayer.it