Youth | Primavera solida Under in crescita e U15 reg sorpresa del vivaio
Tempo di lettura: 2 minuti Tempo di bilanci nel settore giovanile, con la Primavera 2 di Gigi Molino che continua a rappresentare il fiore all’occhiello del vivaio. La squadra, ancora imbattuta in campionato ma soprattutto nei campionati giornali italiani, arriva dall’ultimo turno chiuso sull’ 1-1 al Partenio-Lombardi contro l’Ascoli, risultato che conferma solidità e continuità di rendimento. In totale, sono 10 le gare disputate sin qui: 3 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta. Un percorso lineare, fatto di equilibrio e maturità, al quale si aggiunge anche la buona prova in Coppa Italia, con 2 vittorie e 1 sconfitta in tre incontri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
