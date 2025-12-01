YouPol l' app della Polizia di Stato | da oggi raccoglie le segnalazioni di chi viaggia in treno

Dallo smartphone alle sale operative della Polizia Ferroviaria: l’app nata per contrastare bullismo, spaccio e violenza domestica ora permette ai viaggiatori di segnalare in tempo reale comportamenti sospetti, anche in forma anonima, trasformando ogni passeggero in un potenziale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

