YouPol l' app della Polizia di Stato | da oggi raccoglie le segnalazioni di chi viaggia in treno
Dallo smartphone alle sale operative della Polizia Ferroviaria: l’app nata per contrastare bullismo, spaccio e violenza domestica ora permette ai viaggiatori di segnalare in tempo reale comportamenti sospetti, anche in forma anonima, trasformando ogni passeggero in un potenziale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’app della Polizia di Stato si aggiorna per segnalare in tempo reale situazioni sospette su treni e nelle stazioni. La settimana scorsa a Busto Arsizio, una ragazza ha usato Youpol per denunciare molestie: fermato un 53enne con precedenti LEGGI QUI: https:// - facebook.com Vai su Facebook
Polizia, l' app YouPol al servizio anche di chi viaggia in treno: ecco come funziona Vai su X
Youpol, l'app della Polizia ora anche per i viaggiatori in treno - Passeggeri e pendolari potranno segnalare anomalie o rischi direttamente alla Polfer, anche con foto e video geolocalizzati ... rainews.it scrive
YouPol, l'app della Polizia di Stato: da oggi raccoglie le segnalazioni di chi viaggia in treno - Dallo smartphone alle sale operative della Polizia Ferroviaria: l’app nata per contrastare bullismo, spaccio e violenza domestica ora permette ai viaggiatori ... Lo riporta repubblica.it
Sicurezza sui treni, nuova funzionalità dell'app YouPol della Polizia di Stato - Uno strumento per fare segnalazioni geolocalizzate direttamente mentre si è a bordo, indicando il numero di convoglio anche in forma anonima. Si legge su rainews.it
YouPol, ora l'app protegge anche chi viaggia in treno - YouPol può essere ora utilizzata per inviare alla Polizia segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti quando si è a bordo treno o in stazione. Riporta hdblog.it
App YouPol, nuovo strumento di sicurezza anche per chi viaggia in treno - Foto, video e segnalazioni geolocalizzate raggiungono la Polizia Ferroviaria. marsalalive.it scrive
Polizia, app Youpol da oggi al servizio anche di chi viaggia in treno - Youpol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità smart di contatto. tg24.sky.it scrive