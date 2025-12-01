Yildiz sostituto di Vlahovic da 9? Spalletti risponde senza esitazioni: «Se si avvicina al pollaio.». Le parole del tecnico della Juventus. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Cos’ sulla possibilità di vedere Yildiz da numero 9, come sostituto di Vlahovic. YILDIZ NUMERO 9 – «Sì, può giocare da terminale offensivo. Come è successo in precedenza, questi che hanno queste qualità, se li avvicina al pollaio diventa più facile trovarsi nelle condizioni di tirare in porta perché buttan via meno roba. Quando chiedete Yildiz esterno perché punta l’uomo è una verità, ma c’è bisogno di entrare in più spazi nel suo caracollare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

