Yildiz sostituto di Vlahovic da 9? Spalletti risponde senza esitazioni | Se si avvicina al pollaio…
Yildiz sostituto di Vlahovic da 9? Spalletti risponde senza esitazioni: «Se si avvicina al pollaio.». Le parole del tecnico della Juventus. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Cos’ sulla possibilità di vedere Yildiz da numero 9, come sostituto di Vlahovic. YILDIZ NUMERO 9 – «Sì, può giocare da terminale offensivo. Come è successo in precedenza, questi che hanno queste qualità, se li avvicina al pollaio diventa più facile trovarsi nelle condizioni di tirare in porta perché buttan via meno roba. Quando chiedete Yildiz esterno perché punta l’uomo è una verità, ma c’è bisogno di entrare in più spazi nel suo caracollare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
"Ci sono una decina di errori madornali che la Juve può commettere nei prossimi sei mesi. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta tra le scelte imbarazzanti. Tuttavia, non rinnovare il contratto a Yildiz, blindandolo a Torino e costruendo una squadra intorno a lui - facebook.com Vai su Facebook
Kenan #Yildiz in #BodoJuve 33 tocchi 4 tiri 1 assist 2 grandi occasioni create 2 passaggi chiave 5 dribbling riusciti Come una sostituzione può cambiare la partita. Vai su X
Serve la Spallettata. David più di Openda: il vero sostituto naturale di Vlahovic. Ma Spalletti pensa a Yildiz come riferimento centrale - Ma Spalletti pensa a Yildiz come riferimento centrale La notte non ha cancellato le sensazioni peggiori: Dusan ... Da tuttojuve.com
Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz? - Luciano Spalletti chiamato a scegliere il sostituto di Dusan Vlahovic, andato ko contro il Cagliari, al centro dell'attacco della Juve: testa a testa David- Scrive msn.com
Juventus, Vlahovic ko: Spalletti pensa a Yildiz falso nueve - L'infortunio di Vlahovic potrebbe mettere la Juventus in difficoltà nel reparto offensivo. Si legge su tuttojuve.com
Fiorentina Juve: se Vlahovic non dovesse farcela…Chi potrebbe giocare in attacco senza il numero 9: tutte le soluzioni di Spalletti per la trasferta del Franchi - Fiorentina Juve: come potrebbe giocare Spalletti in attacco senza l’eventuale presenza di Dusan Vlahovic infortunato. Come scrive juventusnews24.com
Ansia Vlahovic, la Juve trema: rischia un lungo stop. Spalletti ora punta su Yildiz - Il ko di Vlahovic, l’atteggiamento superficiale di Openda, la timidezza di David, così Spalletti ha sorpreso e stupito nella pancia dello Stadium verso il term ine del giro interviste. Riporta msn.com
Juventus, senza Vlahovic cambia tutto: l'ultima tentazione di Spalletti - L'infortunio di Dusan Vlahovic costringe Luciano Spalletti a modificare il reparto offensivo: tra idee e soluzioni alternative, il serbo rischia un lungo stop. Riporta sport.virgilio.it