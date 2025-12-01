Yildiz Juve | quanto potrebbe guadagnare col rinnovo Spauracchio Premier League ecco cosa succederà nei prossimi 10 giorni Retroscena

Yildiz Juve: prossimi 10 giorni importanti per il discorso rinnovo del numero 10 bianconero. Ecco cosa potrebbe succedere. È il volto della rinascita, il talento cristallino che ha trascinato la Juve alla vittoria contro il Cagliari con una doppietta d’autore. Kenan Yildiz non è più una promessa, ma una splendida realtà. E proprio per questo, la dirigenza bianconera ha accelerato le operazioni per adeguare il suo status contrattuale a quello tecnico. A fare il punto sulla trattativa è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha svelato le cifre e i retroscena di un negoziato che entrerà nel vivo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve: quanto potrebbe guadagnare col rinnovo. Spauracchio Premier League, ecco cosa succederà nei prossimi 10 giorni. Retroscena

