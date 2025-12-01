yara gambirasio maxi multa per gli audio dei genitori nella serie netflix su bossetti

Il Garante della Privacy ha multato per 40mila euro la casa di produzione cinematografica Quarantadue srl per gli audio utilizzati nella docuserie in 5 puntate sull'omicidio di Yara Gambirasio, in onda da luglio del 2024 su Netflix. Si tratta dei messaggi lasciati dai genitori della vittima sulla segreteria del cellulare della figlia nei giorni successivi alla scomparsa, all'epoca non ancora ritrovata, e di alcune conversazioni intercorse tra i due. Il Garante ha stabilito che quei 46 file audio non potranno più essere diffusi. Quali sono gli audio vietati. Lo scorso settembre i coniugi Gambirasio, tramite i loro legali, gli avvocati Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta, avevano presentato un reclamo all'autorità competente chiedendo che fosse vietata la diffusione degli audio " registrati durante la fase delle indagini e mai utilizza nel corso del processo " a carico di Massimo Giuseppe Bossetti, l'ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo per il delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

