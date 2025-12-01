Yamal | Grazie a Dio sono riuscito a giocare per la Spagna Questo mi dà più possibilità di vincere i Mondiali
Lamine Yamal, la stella del calcio mondiale. In un’intervista esclusiva a Cbs News, il giovane prodigio ha parlato apertamente dei suoi esordi fulminanti in nazionale e della scelta della carriera internazionale. Nonostante l’enorme pressione di una competizione importante a soli 16 anni, Yamal racconta di aver affrontato l’Europeo 2024 con una semplicità disarmante: «Durante l’Europeo non ho mai pensato ai miei 16 anni. Mi dicevo: “Stai giocando un torneo da cui devi goderti ogni momento, è il tuo sogno, quindi approfittane e non pensare ad altro”». Le parole di Yamal. L’attaccante, oggi 18enne, ha poi affrontato il tema più delicato: la decisione di giocare per la Spagna, nonostante il Marocco, paese d’origine di suo padre, gli avesse teso la mano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
