WWE | Paul Heyman spinge un giovane fan la WWE punta il dito contro la security

Il momento virale che ha coinvolto Paul Heyman e un giovane fan dopo Survivor Series: WarGames ha appena ricevuto un importante aggiornamento e sembra che la WWE non stia puntando il dito contro il “Wise Man”. Secondo un nuovo report di Fightful Select, fonti interne alla WWE hanno confermato che non c’è alcun vero heat nei confronti di Paul Heyman in seguito all’incidente, durante il quale ha spinto un ragazzino fuori dal suo percorso mentre lo show era appena terminato al Petco Park. Al contrario, la colpa starebbe ricadendo totalmente su qualcun altro: “Non c’era alcun vero heat su Paul Heyman per aver spinto un bambino a Survivor Series,” riporta la fonte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman spinge un giovane fan, la WWE punta il dito contro la security

