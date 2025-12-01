WWE | Le prime parole di Liv Morgan dopo il ritorno a Survivor Series

Liv Morgan ha scioccato il WWE Universe con il suo ritorno a sorpresa a Survivor Series: WarGames, intervenendo nel finale dell’ultimo Premium Live Event di John Cena e riunendosi con Dominik Mysterio in modo clamoroso. Ora la Superstar finalmente rompe il silenzio. Nel post–show, Liv Morgan ha spiegato i motivi del suo ritorno anticipato e del perché abbia scelto proprio la notte di Survivor Series per farlo: “Beh, per quanto sia stato bello vedere Dominik divertirsi e prosperare senza di me, ho pensato che oggi, più di qualsiasi altro giorno, sarebbe stato perfetto per presentarmi. così. a sorpresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

