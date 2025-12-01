WWE | La promessa di Nikki Bella dopo la sconfitta a Survivor Series
Nikki Bella può aver mancato l’obiettivo a Survivor Series: WarGames, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi e guarda già avanti. Dopo essere uscita sconfitta dalla dura battaglia per il Women’s World Championship al Petco Park, Nikki ha commentato la sua prestazione in un’intervista backstage pubblicata sull’account Instagram ufficiale della WWE. Ancora scottata dal risultato, la WWE Hall of Famer non ha mascherato la delusione, ma ha mandato un messaggio chiarissimo: la sua storia non finisce qui: “Certo che volete un commento. Sapete cos’è successo là fuori? Ho perso, ma lasciatemelo dire chiaramente: questa non è l’ultima volta che vedrete Nikki Bella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
