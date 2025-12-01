WWE | Chris Jericho possibile misterioso aggressore di CM Punk? Le ipotesi di Sam Roberts

Il Premium Live Event Survivor Series: WarGames si è concluso con un finale scioccante, quando un aggressore misterioso ha colpito CM Punk con una Stomp, aiutando così The Vision a ottenere la vittoria. Parlando nel suo podcast NotSam Wrestling, l’analista Sam Roberts ha dichiarato che l’uomo mascherato potrebbe essere nientemeno che Chris Jericho. Roberts ha spiegato come Jericho potrebbe essere rivelato come l’aggressore: “Il bello di avere un uomo mascherato è che non deve nemmeno essere lo stesso tizio usato stanotte. Tutto ciò che serve è che l’uomo giusto sia lì al momento della rivelazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

