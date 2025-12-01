WWE | Aj Lee rompe il silenzio dopo la vittoria dei WarGames

AJ Lee ha contribuito alla vittoria della sua squadra a WWE Survivor Series WarGames 2025. La Black Widow ha fatto squadra con Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e IYO Sky uscite vittoriose proprio ai danni di Nia Jax, Lash Legend, Becky Lynch, Kairi Sane e Asuka. Nonostante la vittoria, Becky Lynch, come già riportato da Zona Wrestling, sta cercando di trovare una scappatoia legale per ribaltare la decisione a favore degli heel. AJ Lee ha dato al suo team un nome speciale. Dopo la straordinaria vittoria, i fan hanno espresso il loro amore ed apprezzamento verso le babyface, in particolare per AJ Lee, dato che questo è solo il suo secondo incontro dal suo ritorno in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

