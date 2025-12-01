Wrestling trionfa a Bruxelles l’allenatore del Bologna Team Nico Narciso sul tetto d’Europa | La soddisfazione più grande
Il miglior risultato della carriera. Nico Narciso conquista la coppa Europa di wrestling. Nico – al secolo Guglielmo Maria Vespignani – capo allenatore del Bologna Wrestling Team, già due volte campione italiano e lottatore internazionale da oltre 10 anni, conquista a Bruxelles (Belgio) la vittoria di maggior prestigio dell’anno, oltre a salire sul tetto del Vecchio Continente, grazie alla Coupe d’Europe della World Catch League. La federazione di wrestling belga, che organizza oltre 40 eventi l’anno tra Belgio, Olanda, Francia e Lussemburgo, mette in palio l’edizione 2025 della Coppa Europa in un match internazionale a 5 uomini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
