Wonder man serie MCU riscrive le origini di tristo mietitore di Eric Williams
l'evoluzione dei personaggi Marvel: da origine tradizionale a reinterpretazioni moderne. Nel panorama cinematografico e televisivo del Marvel Cinematic Universe (MCU), si assiste a una costante rielaborazione dei personaggi dei fumetti, spesso con reinterpretazioni radicali che contribuiscono a creare nuove dinamiche narrative. Questa tendenza si concretizza anche nella prossima serie Disney+ Wonder Man, che si distingue per un approccio innovativo nel rappresentare i protagonisti e i villain, adattandoli alle esigenze della narrazione contemporanea. le trasformazioni di personaggi iconici nel MCU.
