Wonder Man | La serie MCU riscrive le origini del Tristo Mietitore di Eric Williams

Nerdpool.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è noto per le sue reinterpretazioni radicali dei personaggi dei fumetti, una tendenza che continuerà con la prossima serie Disney+ Wonder Man. Dai celebri cambiamenti di Loki — reso più simpatico e successivamente influenzato nei fumetti stessi — alle alterazioni di personaggi come Klaw, il Mandarino e il Leader, lo studio ha costantemente modificato le origini e le personalità dei villain. Mentre trasformazioni come quella di Killmonger sono state accolte positivamente, altre, come Malekith, hanno lasciato a desiderare. L’ultima di queste modifiche ruota attorno al villain noto come il Tristo Mietitore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

