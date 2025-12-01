Wonder Man | La serie MCU riscrive le origini del Tristo Mietitore di Eric Williams
Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è noto per le sue reinterpretazioni radicali dei personaggi dei fumetti, una tendenza che continuerà con la prossima serie Disney+ Wonder Man. Dai celebri cambiamenti di Loki — reso più simpatico e successivamente influenzato nei fumetti stessi — alle alterazioni di personaggi come Klaw, il Mandarino e il Leader, lo studio ha costantemente modificato le origini e le personalità dei villain. Mentre trasformazioni come quella di Killmonger sono state accolte positivamente, altre, come Malekith, hanno lasciato a desiderare. L’ultima di queste modifiche ruota attorno al villain noto come il Tristo Mietitore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
Ho visto il trailer di WONDER MAN, la nuova serie Marvel nata già morta su un personaggio minore dei fumetti (anche interessante in realtà) rivisitato ancora una volta con i criteri "disagiati" dei soliti attivisti reclutati alla Disney/Marvel Studios, con il protagonis - facebook.com Vai su Facebook
Wonder Man, un controverso villain nella nuova serie Marvel - Wonder Man si preannuncia come uno dei prodotti più originali del Marvel Cinematic Universe. cinematographe.it scrive
Wonder Man, Simon Williams avrà i superpoteri nella serie Marvel: la conferma - La serie Wonder Man su Disney+ seguirà Simon Williams, aspirante attore con poteri straordinari, tra ambizione e responsabilità da supereroe. Da cinema.everyeye.it
Wonder Man, il marketing virale della serie Marvel invade il web (e le strade di LA) - Scoprite la nuova mossa pubblicitaria della Marvel per sponsorizzare Wonder Man, l'attesa serie tv live- Riporta serial.everyeye.it