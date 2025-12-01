Wilkins La Coppa Italia e il fallo su Sasha
Nessuno come lui potrebbe invocare il ricorso alle ‘sliding doors’. Quello che avrebbe potuto essere, e invece non è stato. Dall’etichetta di eroe a quella di perdente il passo è breve. Tutto nel volgere di due partite. Stiamo parlando di un ragazzone nato a Parigi, perché il padre, militare, è di stanza nella capitale francese. Il soprannome è ‘The Human Highlight Film” ed è considerato uno dei più grandi schiacciatori. In Grecia lo ricordano per aver vinto la Coppa dei Campioni nel 1996 con i colori del Panathinaikos Atene. E lui, Jacques Dominique Wilkins, nato il 12 gennaio 1960, può vantare la firma sul primo titolo conquistato dalla Fortitudo, la Coppa Italia 1998. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
