Where Winds Meet | Come sbloccare la Mystic Skill Drunken Poet
Sbloccare la Mystic Skill Drunken Poet in Where Winds Meet non è immediato, perché richiede condizioni particolari e l’incontro con un mercante che cambia posizione nel corso della storia. Non basta acquistare del vino, ma bisogna berlo nel modo giusto, entrare nello stato Wasted e poi affrontare una conseguenza permanente chiamata Alcoholism, che limita l’utilizzo delle tecniche basate sull’alcol. Come trovare l’Honest Merchant (Hao Jiu). Per ottenere Drunken Poet devi prima trovare l’Honest Merchant Hao Jiu, l’unico che vende i vini necessari. All’inizio dell’avventura si trova a sud della Evercare Clinic Boundary Stone, nei pressi del punto di viaggio rapido. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
