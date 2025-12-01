WEC nessuna novità per BMW Motorsport e WRT

BMW M Motorsport e WRT hanno presentato i piloti che correranno nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Non cambiano gli equipaggi per il costruttore tedesco che si prepara per gareggiare per il terzo anno consecutivo nella serie accanto alla solida struttura belga gestita da Vincent Vosse. Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor guideranno la M V8 Hybrid n. 15, mentre la gemella n. 20 riaccoglierà Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde. Il marchio bavarese si ripresenterà come Cadillac anche nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, nessuna novità per BMW Motorsport e WRT

Scopri altri approfondimenti

"Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo Vai su X

Nessuna novità, invece, sull'altra persona svanita nel nulla - facebook.com Vai su Facebook

Wec, nel prologo è la Bmw la hypercar più veloce - La Bmw è stata la hypercar più veloce sul cronometro nel prologo del Wec, in Qatar, dove si svolgerà, nel prossimo weekend, la 1812 km, prima gara della stagione 2025. Riporta ansa.it

BMW: Valentino Rossi correrà nella categoria LMGT3 del FIA WEC 2024 - La prossima stagione del Campionato Mondiale Endurance (World Endurance Championship – WEC) segna un importante traguardo per il BMW M Team WRT. Si legge su motorionline.com

WEC, alla 6 Ore di Imola vincono Toyota tra le Hypercar e Bmw in LMGT3. Valentino Rossi secondo - Alla 6 Ore di Imola la Toyota #7 di Kamui Kobayashi, Nick De Vries e Mike Conway è la prima vettura a tagliare il traguardotra le Hypercar. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Valentino Rossi presenta il suo 2024: oltre al Wec, Gtwc Endurance con Marciello - Come emerso dalla serata di presentazione dei programmi sportivi di Wrt, il Dottore non accenna a diminuire i ... Scrive gazzetta.it

Bmw, impegno a lungo termine nel Wec e nell'IMSA - Bmw ha confermato la partecipazione a lungo termine delle sue Hypercar M Hybrid V8 nel campionato mondiale endurance, il Wec, e nella serie nordamericana IMSA dedicata alle corse di durata, grazie ad ... Scrive ansa.it

Wec, 6 Ore di Imola: primo podio per Valentino Rossi con BMW - Valentino Rossi ha centrato il suo primo podio alla guida di una BMW nel WEC, il FIA World Endurance Championship. Si legge su sport.sky.it