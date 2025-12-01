Washington e Kiev | avanzano i colloqui per mettere fine al conflitto con Mosca
I delegati statunitensi e ucraini coinvolti nei negoziati per un possibile percorso verso la fine della guerra hanno descritto come «fruttuoso» il vertice di domenica, durante il quale si è discusso di futuri appuntamenti elettorali, possibili ridefinizioni territoriali e meccanismi di sicurezza. Al termine della sessione, è stato confermato che gli emissari americani partiranno oggi per Mosca per una nuova fase di confronti diretti. Alla riunione hanno preso parte il Segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. Il trio statunitense si è confrontato per oltre quattro ore con la delegazione ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it
