Il 12 dicembre arriverà sugli schermi di Netflix il film diretto da Rian Johnson con Daniel Craig e un cast stellare con al centro un crimine da risolvere. Dopo il debutto avvenuto in alcune sale cinematografiche il 26 novembre, il 12 dicembre arriverà in streaming su Netflix il film Wake Up Dead Man: Knives Out, il terzo capitolo delle indagini del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig. Online è stato condiviso il nuovo trailer e svelato un poster che ritrae i protagonisti del lungometraggio che è stato apprezzato dal pubblico del Toronto International Film Festival e del London Film Festival. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wake Up Dead Man - Knives Out: Benoit Blanc indaga su un omicidio quasi perfetto nel nuovo trailer

