Vuda Tony e la Stratos | storia di due Rallye di Sanremo
Nel 1978 il pilota di Castlefranco Veneto nel finale uscì di strada gettando al vento una vittoria ormai certa. L’anno dopo invece l’avversario di Vadobbiadene riuscì a trionfare nonostante il fatto che la Fiat le provò tutte per batetrlo. La stessa gara, lo stesso navigatore, due edizioni diverse, la stessa vettura, due grandi campioni. La . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
