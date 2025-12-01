Volley seria A2 Emma Villas la battaglia è sua

TARANTO 1 EMMA VILLAS CODYECO 3 Taranto: Yamamoto 1, Lawani 26, Sanfilippo 5, Bossi 4, Antonov 16, Cianciotta 14, Gollini (L), Pierotti, Lusetti, Zanotti, Hopt, Galiano 1, Luzzi (L) n.e, Lorusso n.e. All. Lorizio. EMMA VILLAS CODYECO SIENA: Hoff 3, Nelli 18, Ceban 8, Compagnoni 11, Randazzo 19, Benavidez 15, Piccinelli (L), Mastrangelo, Bini, Rocca, Matteini n.e, Baldini n.e, Bragatto n.e, Maletaj n.e. All: Petrella. Arbitri: Gasparro e Gaetano. Note: successione set 25-15; 21-25; 33-35; 16-25. Un infinito terzo set (45’), vinto dalla Emma Villas Codyeco Siena per 33-35 ha consentito ai santacrocesi di portarsi sul 2-1 e di chiudere poi la gara per 3-1 al PalaFiom di Taranto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

