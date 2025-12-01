Volley Minore Kerakoll e Spezzanese la corsa in testa continua

I campionati minori di pallavolo si tuffano nell'ultimo mese dell'anno con molte cose ancora da decidere, anche se le classifiche cominciano a delinearsi: in serie B maschile continua la corsa in testa delle due formazioni del comprensorio della ceramica, Kerakoll Sassuolo e Beca Tensped Spezzanese, che chiudono l'ottava con due vittorie da tre punti. I sassolesi di Bombardi partono male a Monza con i ragazzi del Vero Volley, poi mettono a posto ricezione e muro, e per i brianzoli non c'è più scampo, battuti 3-1: più netto il successo della Spezzanese che travolge 3-0 il malcapitato Tecnoarmet Soliera 150, a cui non basta un concreto Magnani per pareggiare l'attacco giallonero di Bertoli e Bartoli.

