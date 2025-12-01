Volley la Omag-Mt lotta ma Chieri fa valere tutta la sua forza | ko tra le mura amiche

Al Palasport di Cervia la Omag-Mt San Giovanni in Marignano deve arrendersi alla Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone 0-3 mostrando tutto il proprio potenziale da squadra di alta classifica. Per le marignanesi una gara in salita, soprattutto dopo un buon primo set che aveva lasciato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

