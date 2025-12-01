Volley i migliori italiani dell’8a giornata di Superlega Bottolo stratosferico Michieletto incanta l’Unipol Forum

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 8ª GIORNATA DI SUPERLEGA. SIMONE GIANNELLI Funzionano al meglio tutti i meccanismi di Perugia che batte 3-0 Cisterna e torna al successo difendendo il primo posto e se funzionano il merito è anche di Simone Giannelli che innesca al meglio i suoi attaccanti. MATTIA BOTTOLO Prestazione da incorniciare contro Cuneo dello schiacciatore di Civitanova che chiude il match con 15 punti, sette ace (!), il 73% in ricezione, il 70% in attacco e un muro. Cosa chiedere di più? ALESSANDRO MICHIELETTO Il motore di Trento che espugna l’Unipol Forum è sempre lui, lo schiacciatore azzurro che chiude il match con 13 punti, il 64% in ricezione, il 50% in attacco e un muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

