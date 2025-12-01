Volevo che mamma lo lasciasse Dolore e fiaccole ricordano Stefania uccisa dal compagno

Lanazione.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città della Pieve (Perugia), 1 dicembre 2025 – “Che parlarne, almeno, possa servire per il futuro”. Andrea è un ragazzone alto e lo sguardo mite. Abbracciato alla compagna, ha aperto la fiaccolata in memoria di sua madre, Stefania Terrosi, morta sabato mattina. Uccisa dal compagno con un colpo di pistola. Con ogni probabilità l’uomo, un sottufficiale della Aeronautica militare in pensione da un paio di anni, non accettava che la storia fosse arrivata al capolinea dopo una quindicina di anni. In una lettera di cinque pagine, acquisita dai carabinieri nella bifamiliare di Po’ Bandino, a Città della Pieve, dove Antonio Iacobellis ha sparato alla donna per poi togliersi la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

volevo che mamma lo lasciasse dolore e fiaccole ricordano stefania uccisa dal compagno

© Lanazione.it - “Volevo che mamma lo lasciasse”. Dolore e fiaccole ricordano Stefania, uccisa dal compagno

Altri contenuti sullo stesso argomento

volevo mamma lasciasse dolore“Volevo che mamma lo lasciasse”. Dolore e fiaccole ricordano Stefania, uccisa dal compagno - Città della Pieve (Perugia), 1 dicembre 2025 – “Che parlarne, almeno, possa servire per il futuro”. Lo riporta msn.com

Enzo Salvi: “La morte di mamma? Non volevo più lavorare per rispettare quel dolore”/ “Il nostro legame…” - Enzo Salvi, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato la dolorosa perdita della sua amata mamma avvenuta 2 anni fa. Da ilsussidiario.net

Bimbo caduto dal balcone a Roma, il dolore della mamma: «Volevo afferrarlo, ma non ce l'ho fatta» - Enrico non si dà pace, il suo bambino è in prognosi riservata, in sala operatoria ci è arrivato in ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Volevo Mamma Lasciasse Dolore