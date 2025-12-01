Volevo che mamma lo lasciasse Dolore e fiaccole ricordano Stefania uccisa dal compagno
Città della Pieve (Perugia), 1 dicembre 2025 – “Che parlarne, almeno, possa servire per il futuro”. Andrea è un ragazzone alto e lo sguardo mite. Abbracciato alla compagna, ha aperto la fiaccolata in memoria di sua madre, Stefania Terrosi, morta sabato mattina. Uccisa dal compagno con un colpo di pistola. Con ogni probabilità l’uomo, un sottufficiale della Aeronautica militare in pensione da un paio di anni, non accettava che la storia fosse arrivata al capolinea dopo una quindicina di anni. In una lettera di cinque pagine, acquisita dai carabinieri nella bifamiliare di Po’ Bandino, a Città della Pieve, dove Antonio Iacobellis ha sparato alla donna per poi togliersi la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
