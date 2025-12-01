Volevano rubare il cuore di Maradona per farne una reliquia è conservato in formalina El Paìs

Cinque anni fa venne sepolto un uomo senza cuore. Nome: Diego Armando Maradona. Professione: genio del calcio e prócer. L’organo fu estratto dal corpo per diventare una prova peritale nell’inchiesta sulla sua morte. Il calciatore riposa in una tomba accanto ai suoi genitori nel cimitero privato di Bella Vista (Buenos Aires). Il motore che lo accendeva si trova 70 chilometri più in là. Conservato nella formalina nel Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia Bonaerense. Chi lo ha tenuto tra le mani racconta che pesa 503 grammi, quasi quanto un pallone da calcio. E’ il doppio del normale per una persona di 60 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Volevano rubare il cuore di Maradona per farne una reliquia, è conservato in formalina (El Paìs)

