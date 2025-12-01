PISA Buon pubblico all’ ippodromo di San Rossore malgrado la concomitanza con l’Inter all’Arena Garibaldi. La corsa di centro era dedicata a Ranieri Galletti che fu un pioniere del “paese dei cavalli”, colui che contrastò, nella seconda metà dell’Ottocento, gli invader inglesi d’Oltre Manica, cioè Thomas Rook & C. La corsa, un handicap sui 2200 metri, ha raccolto nove cavalli al via. Favori del pronostico orientato su Passerotto che però non è andato oltre il terzo posto preceduto da Vola Gesso (S. Sulas) e Manning. Da un mito quale è Galletti all’associazione che raccoglie i maniscalchi d’Italia alla quale era dedicata una maiden con 16 cavalli al via sui 1500 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vola Gesso si prende il "Ranieri Galletti"