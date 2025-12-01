Vlahovic oggi gli esami Spalletti pensa già al sostituto

L’uscita in lacrime dal terreno di gioco durante la partita contro il Cagliari di sabato aveva già lasciato ben poche speranze di rivedere presto in campo Dusan Vlahovic. Il serbo, che già l’anno scorso era stato assente per parte della stagione a causa di un lungo calvario segnato dalla pubalgia, potrebbe dover essere costretto a rimanere fermo ai box per parecchio tempo. Le notizie trapelate finora. Arrivato questa mattina al J Medical di Torino, il numero nove è ancora in attesa di conoscere l’esito della risonanza magnetica, che andrà a chiarire in modo definitivo l’entità dell’infortunio rimediato lo scorso finesettimana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com