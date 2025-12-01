Vlahovic lo stop cambia tutto | il futuro del serbo torna nelle mani della Juventus

L’infortunio che ha piegato Dusan Vlahovic contro il Cagliari non è uno stop come gli altri. La Juventus lo ha confermato con un bollettino senza margini di interpretazione: lesione di alto grado all’adduttore lungo sinistro, un problema che non lascia scampo ai tempi brevi. I consulti effettuati al JMedical hanno fissato una previsione che non fa sconti: otto-dieci settimane in caso di terapia conservativa, fino a tre mesi se la scelta dovesse ricadere su un intervento chirurgico. La smorfia del serbo e il breve scambio con Spalletti, subito dopo il tiro che ha causato il problema, avevano raccontato già tutto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Vlahovic, lo stop cambia tutto: il futuro del serbo torna nelle mani della Juventus

