Vlahovic ko le parole di Spalletti | Secondo me starà fuori per questo periodo Era molto dentro la squadra sono dispiaciuto

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Così sull’infortunio di Dusan Vlahovic. VLAHOVIC –   «L’ho detto l’altra volta.Per i tempi precisi, i medici li mettono a disposizione quindi è bene parlare con loro. Sono loro i riferimenti. Ripeto quanto detto: 23 passano secondo me. Poi il medico saprà essere più preciso. Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo, mette a disposizione occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic ko le parole di spalletti secondo me star224 fuori per questo periodo era molto dentro la squadra sono dispiaciuto

© Juventusnews24.com - Vlahovic ko, le parole di Spalletti: «Secondo me starà fuori per questo periodo. Era molto dentro la squadra, sono dispiaciuto»

Altri contenuti sullo stesso argomento

vlahovic ko parole spallettiJuventus, Vlahovic ko: Spalletti pensa a Yildiz falso nueve - L'infortunio di Vlahovic potrebbe mettere la Juventus in difficoltà nel reparto offensivo. Secondo tuttojuve.com

Juventus, Vlahovic ko: la soluzione per Spalletti grazie a Yildiz - Brutte notizie per la Juventus, lo stop del centravanti rischia di essere piuttosto lungo: come può correre ai ripari l'allenatore ... Scrive calciomercato.it

vlahovic ko parole spallettiJuventus shock: Vlahovic ko per lesione grave, tormento senza fine - Spalletti, da martedì contro l'Udinese in Coppa Italia, deve reinventare la squadra s ... Secondo msn.com

vlahovic ko parole spallettiJuventus in ansia: Vlahovic rischia due mesi e cambia l’attacco - Spalletti studia nuove soluzioni per ridisegnare la Juventus dopo l’infortunio dell’attaccante serbo. Secondo europacalcio.it

vlahovic ko parole spallettiJuve-Vlahovic, brutte sensazioni. Si teme un lungo stop, Spalletti studia un nuovo ruolo per Yildiz - Il tecnico punta su David, ma attenzione all’ipotesi che potrebbe riguardare il turco ... Riporta msn.com

vlahovic ko parole spallettiPagina 1 | "Yildiz mi ricorda Ronaldo": Giaccherini analizza la Juve. Vlahovic ko, Hernanes consiglia Spalletti - La Juve vince col Cagliari una partita fondamentale per dare continuità al successo di Bodo in Champions. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Ko Parole Spalletti