Vlahovic Juventus il ko del serbo apre il rebus in attacco | tre idee per sostituirlo ecco a che cosa sta già pensando Spalletti

Vlahovic Juventus, l’infortunio apre il casting: David favorito su Openda ma Spalletti valuta anche la mossa a sorpresa con Yildiz falso nove. L’infortunio muscolare all’adduttore rimediato da Dusan Vlahovic nel primo tempo della sfida contro il Cagliari costringe Luciano Spalletti a ridisegnare l’attacco della Juventus per le prossime settimane. In attesa dell’esito della risonanza magnetica, che chiarirà i tempi di recupero (si teme uno stop fino a febbraio), alla Continassa è già scattato il casting per sostituire il centravanti serbo. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, sono tre le strade percorribili dal tecnico di Certaldo per non far rimpiangere il suo bomber principe, tre soluzioni che offrono caratteristiche e interpretazioni del ruolo molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il ko del serbo apre il rebus in attacco: tre idee per sostituirlo, ecco a che cosa sta già pensando Spalletti

