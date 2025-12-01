Vlahovic infortunio all’adduttore | out 2 3 mesi Juve torna sul mercato?

(Adnkronos) – L'infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus, come sta e quando torna? Sono queste le domande che animano i tifosi bianconeri, dopo che l'attaccante si è fermato durante l'ultimo match di campionato contro il Cagliari. Vlahovic è stato sottoposto oggi, lunedì 1 dicembre, a esami strumentali che hanno evidenziato una "lesione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

