Vlahovic al JMedical | il serbo saluta i tifosi con foto e autografi

Dusan Vlahovic si è recato al J-Medical per una valutazione delle sue condizioni dopo l'infortunio rimediato contro il Cagliari: rischia due mesi di stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic al JMedical: il serbo saluta i tifosi con foto e autografi

vlahovic jmedical serbo salutaInfortunio Vlahovic: esami al J Medical dell’attaccante dopo il problema di Juve Cagliari. Le condizioni – VIDEO - Si teme uno stiramento alla gamba sinistra, un duro colpo per Spalletti (inviato al J Medical) – Brutte notizie per la Juventus e per ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical per gli esami - L'attaccante bianconero nella mattinata di lunedì ha raggiunto il J Medical per effettuare gli esami in seguito all'infortunio muscolare alla gamba sinistra subito sabato contro il Cagliari. Secondo sport.sky.it

FLASH | Vlahovic al JMedical: svelato l’esito degli esami strumentali - Allarme Dusan Vlahovic per la 12^ giornata: l'attaccante serbo è appena arrivato al JMedical per sottoporsi ai ... Da fantamaster.it

